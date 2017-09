Die Playoffs im Visier – Haßfurt Hawks starten mit Derby in die Saison

Die Eishockey Fans werden sich gewiss schon auf die neue Saison in der Landesliga freuen. In der gibt es wieder Derbys satt, nachdem die Kissinger Wölfe nicht aufsteigen durften. Der Vizemeister verfügte nicht über die erforderliche Zahl an Nachwuchsmannschaften. Des einen Leid ist des anderen Freud – oder umgekehrt. Die Schweinfurter Mighty Dogs und auch die Haßfurt Hawks werden sich über die Entscheidung des Bayerischen Eissportverbandes jedenfalls nicht beschweren. Das erste Derby steigt bereits am Auftaktwochenende. Die Wölfe sind dann bei den Haßfurt Hawks zu Gast.