Die Idee mit dem Kork – Tobias Winter und sein Start-Up aus Bergrheinfeld

Aus einer innovativen Idee entsteht ein Start-Up Unternehmen. Ein Blick auf Deutschland zeigt: Es wird weiterhin gegründet was das Zeug hält. Nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg, Frankfurt, München oder eben in der Region Main-Rhön. Genauer gesagt in Bergrheinfeld. Dort wohnt Tobias Winter. Der Jungunternehmer hat sein eigenes Start-Up auf die Beine gestellt. Sein Geschäftsmodell dabei: Rucksäcke, Geldbeutel und Co. aus Kork.