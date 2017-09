Ob die Überwachung von Waldbränden oder Gewässern, die Suche nach vermissten Personen oder Luftbildarchäologie. Die Luftrettungsstaffel Bayern ist die jederzeit einsatzfähige Gruppe für die Luftbeobachtung in Bayern und damit eine wichtige Instutition für den Freistaat. In Unterfranken gibt es vier Luftbeobachtungsstützpunkte. Einer davon ist seit gestern Abend offiziell der Aero-Club in Schweinfurt.