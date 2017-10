Darts: Rekord-Weltmeister Phil Taylor am Samstag in Geiselwind!

Am heutigen Samstag tritt Phil Taylor, The Power, auf die DSAB Dartsbühne auf dem Autohof Strohofer in Geiselwind, um sich in einer Competition mit den DSAB-Playern im E-Darts am Löwen Dart zu messen.

Einmaliger Vergleichskampf

Dieser Vergleichskampf ist schon deswegen einzigartig, weil es eine solche Herausforderung im E-Darts noch nirgendwo sonst auf der Welt gegeben hat. Einerseits! Andererseits wissen wir alle, dass Phil Taylor seine Profi-Karriere mit den am 14. Dezember dieses Jahres beginnenden Profi-Weltmeisterschaften im „Ally Pally“ in London beenden wird. So werden alle Zuschauer auf dem Autohof unmittelbare Zeugen einer großen Sportgeschichte, die sich im Parallelschwung sowohl zu Ende neigt als auch mit „Who will beat the Power“ ein völlig neues Kapitel aufschlägt, das aufgrund der Gesetze von Raum und Zeit nicht mehr in dieser Form wiederholbar sein wird.

Was wird Ihnen geboten?

Sport, Spektakel, Show, Spaß, Spannung. Um 16:00 Uhr ist Einlass, die Nummern auf den Tickets dienen ausschließlich der Kontrolle und Sie haben so freie Platzwahl, separiert nach den Kategorien I und II.

Überblick

Eine supergroße Leinwand garantiert, dass alle alles mitbekommen. Live und vor allem hautnah. Darts kann man heute reichlich im Fernsehen verfolgen. Das kann jeder! In Geiselwind wird dagegen eine handverlesene Fangemeinde alles ganz authentisch erfahren.

Der ganz entscheidende Unterschied ergibt sich aus Atmosphäre und Stimmung, die in Geiselwind vorherrschen wird. Und da sind Sie ganz besonders gefordert. Lassen Sie uns gemeinsam den Darts-Event rocken und so seine Besonderheit potenzieren! Wir wollen mit Ihnen ein unvergessliches Darts-Ereignis erleben.

Die Veranstaltung wird vom Walk-on aller Akteure zu Beginn und dem abschließenden Farewell mit Siegerehrungen eingerahmt sein.