Chisana – Erste Cosplay Convention in Schweinfurt

Wer am vergangenen Wochenende in Schweinfurts Innenstadt unterwegs war, hat sich Vermutlich gewundert. Verkleidete Männer und Frauen sogenannte Cosplayer zogen die Blicke auf sich. Der Trend aus Japan erfreut sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. In Schweinfurt fand zum ersten mal die Chisana statt. Eine Messe für Anime, Manga Fans. Wir haben uns unter die Otakus gemischt.