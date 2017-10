Bundespolizei fasst Spanner auf Damentoilette

Die Bundespolizei hat am Freitagvormittag, den 20. Oktober, im Würzburger Hauptbahnhof einen 50-Jährigen vorübergehend festgenommen. Der Mann hatte sich in der Damentoilette im Bahnhof eingesperrt und eine Frau während ihres Toilettengangs beobachtet. Die junge Frau berichtete dies umgehend der Bundespolizei. Der mutmaßliche Spanner hielt sich noch in der Bahnhofshalle auf und konnte von den Beamten daher zügig festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 50-jährigen polnischen Staatsbürger, der in der Vergangenheit bereits durch ähnlich gelagerte Taten in Erscheinung getreten ist. Eine Atemalkoholmessung auf der Dienststelle der Bundespolizei ergab einen Wert von rund drei Promille.

Haftgründe lagen nach Bewertung des Amtsgerichts nicht vor, weswegen der Mann nach Abschluss aller Maßnahmen – und als er etwas ausgenüchtert hatte – die Dienststelle wieder verlassen durfte. Er erhielt einen Platzverweis für den Hauptbahnhof und ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung auf sexueller Basis.