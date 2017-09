Fußball Bayernliga // Spieltag 14:

Würzburger FV – SpVgg Jahn Forchheim 4:0 (0:0)

Der Würzburger FV bleibt zuhause ungeschlagen – besiegt Forchheim 4:0. Mit diesem Erfolg klettern die Zellerauer an die Tabellenspitze der Fußball-Bayernliga-Nord. Am Dienstag steht eine schwere Aufgabe an: Würzburg in Aschaffenburg gefordert.

Torschützen: 1:0 Dan (56.), 2:0 Hofmann (59.), 3:0 Ganzinger (69.), 4:0 Dan (90.).

Zuschauer: 353