Der FC Schweinfurt 05 II kommt nicht in Fahrt. Die Schnüdel-Reserve bleibt in der Fußball Bayernliga auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg. Der Tabellen-Fünfzehnte kassierte am Samstag eine bittere 0:3-Schlappe beim Letzten, der SpVgg Bayern Hof. Am Dienstag empfangen die Schnüdel den Tsv Großbardorf. Die Grabfeld Gallier trennten sich am Samstag unentschieden mit der DJK Don Bosco Bamberg.