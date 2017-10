Baumaßnahmen beendet – Maxbrücke wieder geöffnet

Seit Freitagmittag ist die knapp 60 Jahre alte Brücke in beide Richtungen befahrbar. Laut der Stadt Schweinfurt sollten die Instandsetzungsmaßnahmen offiziell erst am Montag beendet werden. Auf Grund der Witterung können die letzten Arbeiten aber in den nächsten Tagen nicht durchgeführt werden. Diese werden dann nachgeholt, so dass die Brücke nach sechs Monaten Bauzeit bereits jetzt wieder für den Verkehr freigegeben wurde. Der Gehweg ist allerdings nach wie vor gesperrt.