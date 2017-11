Basketball-Bundesliga // Spieltag 8:

BG Göttingen – s.Oliver Würzburg 81:74 (38:34).

An Bundesligaspieltag 8 verliert Würzburg in Göttingen 74:81. Nach 5 Auftaktsiegen kassiert s.Oliver Würzburg damit die 3. Niederlage in Folge.

Viertelergebnisse: 20:14 // 18:20 // 26:22 // 17:18

Nächstes Spiel: Telekom Baskets Bonn – s.Oliver Würzburg // Freitag, 12.November // 17.00 Uhr