Auseinandersetzungen in der Erstaufnahmeeinrichtung – Weisgerber nimmt Stellung

Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber hat sich nach den Angriffen in der Erstaufnahmeeinrichtung vergangene Woche in einem Pressestatement geäußert. Wer Schutz in unserem Land sucht und unsere Hilfe annimmt, muss sich auch an unsere Regeln halten. So heißt es zu Beginn ihres Statements. Diejenigen, die Polizeibeamte angreifen und gegen Gesetze verstoßen, müssen mit der ganzen Härte des Rechtsstaats rechnen, so Weisgerber weiter.