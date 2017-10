Askren Manor – Die letzten Abbrucharbeiten

In der ehemaligen US-Wohnsiedlung Askren Manor in Schweinfurt werden die letzten Blocks abgerissen und nach ihren Bestandteilen sortiert. Seit August sind bereits fünf der insgesamt 28 zum Abbruch bestimmten Wohnblocks abgerissen worden – nun sind auch die letzten 23 an der Reihe. Askren Manor soll zu einem neuen Schweinfurter Stadtteil mit Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie sozialem Wohnungsbau umgestaltet werden. Bis Ende 2018 sollen die Arbeiten dauern. Anschließend sollen im neuen Wohngebiet rund 1600 Menschen ein neues zu Hause finden.