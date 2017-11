Am MAIN daheim – Postkartenaktion soll Menschen zurück in die Region locken

Nicht weit zur Arbeit, aber dennoch steht man jede Woche im Stau. Die Gehälter sind gut, ein Großteil geht aber für die Miete drauf. Viele junge Menschen kennen diese Alltagssituationen. Vor allem diejenigen, die in einer Großstadt leben. Genau sie möchte der Landkreis Haßberge und der Landkreis Schweinfurt ansprechen. Die Landkreise wollen junge Menschen, junge Familien wieder zurückholen. In die Region. In die Landkreise Haßberge und Schweinfurt. Eine eigene Kampagne soll helfen und sehr sehr viele Postkarten.