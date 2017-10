A3: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Heute Morgen kam es auf der A3 bei Theilheim im Landkreis Würzburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang noch ungeklärter Ursache haben sich bei dem Unfall mehrere Fahrzeuge ineinander verkeilt. Beteiligt waren fünf Sattelzüge, ein Kleinlaster und ein Pkw. Ein eingeklemmter, schwer verletzter Lkw-Fahrer wurde aus dem Führerhaus gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde der Pkw-Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt und noch vor Ort medizinisch betreut. Für die Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt komplett gesperrt werden. Auf der A3 hat sich rasch ein kilometerlanger Rückstau gebildet.

+++ Update +++

Gegen 15:00 Uhr konnte die Vollsperrung der Strecke aufgehoben werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte zunächst ein 65 Jahre alter Lkw-Fahrer seinen Sattelzug verkehrsbedingt im stockenden Verkehr abbremsen müssen. Ein von hinten herannahender zweiter Lkw-Fahrer bremste seinen Laster anschließend ebenfalls stark ab. Der 46-Jährige mit dem Sattelzug dahinter erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr in den zweiten Sattelzug. Der Aufprall war so heftig, dass das Führerhaus des 40-Tonners abgerissen wurde und der 46-Jährige darin eingeklemmt war. Der Auflieger des zweiten Sattelzuges geriet nach dem Zusammenstoß derart ins Schlingern, dass er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Bei weiteren Folgeunfällen waren noch ein weitere Lkw, ein Kleinlaster und ein Pkw beteiligt. Der genaue Hergang des Unfallgeschehens ist derzeit noch unklar, so die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Unterfranken.