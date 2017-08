8. Schweinfurter Stadtfest – Das erwartet uns

Der Countdown zur diesjährigen 8. Auflage des Schweinfurter Stadtfestes läuft. Am 25. und 26. August ist es soweit. In rund einer Woche spielen dann wieder Bands und Künstler auf über 10 Plätzen in der Innenstadt. Das heißt 80 Stunden Live-Musik, 130 Stunden Programm und das alles an zwei Tagen.