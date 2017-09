3. Liga: Kickers warten weiter auf Heimsieg

3. Liga // Spieltag 9

Würzburger Kickers – Carl Zeiss Jena 2:2 (0:2)

Die Würzburger Kickers bleiben in dieser Saison weiter ohne Heimsieg – gegen Jena steht es am Ende 2:2 Unentschieden. Die Kickers liegen in Halbzeit 1 mit 0:2 hinten – ein verwandelter Elfmeter wie ein Eigentor der Gäste bringen wenigstens einen Zähler.

Tore: 0:1 Eckardt (6.), 0:2 Günther-Schmidt (20.), 1:2 Ademi (52. Elfmeter), 2:2 Slamar (85. Eigentor).

Zuschauer in der FLYERALARM Arena: 5.480

Die Würzburger Kickers stehen mit 9 Punkten auf Tabellenrang 13.