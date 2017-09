2. Handball-Bundesliga:

TV Emsdetten – DJK Rimpar Wölfe 35:29 (20:16)

Rimpar kassiert im 6. Saisonspiel Niederlage Nummer 2 – steht auf Tabellenplatz 9. Schon am kommenden Dienstag geht es in der Liga weiter – das Wolfsrudel empfängt den Dessau-Roßlauer HV. Anpfiff in der s.Oliver Arena ist um 17.00 Uhr.