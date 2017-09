2. Handball-Bundesliga: Rimparer Wölfe am Freitag mit Gastspiel in der Lutherstadt

Will man die Eisenacher Auftritte in den ersten drei Spielen der aktuellen

Zweitligasaison mit ein paar prägnanten Attributen zusammenfassen, werden wohl

unweigerlich die beiden Namen Jan Steffen Redwitz, Matthias Gerlich, das gefährliche

Umschaltspiel der beiden Außenspieler Adrian Wöhler und Tomas Urban, aber auch

einige Schwächen im Abwehrverbund genannt werden. Letzterem hat Trainer

Christoph Jauernik schon im Spiel gegen Emsdetten den Kampf angesagt, indem er

verstärkt auf einen kompakteren Wechsel zwischen Abwehr- und Angriffsformationen

setzte. So wird der neue Spielmacher, der von der HG Saarlouis in die Lutherstadt

gewechselte Ibai Meoki Extebste, vornehmlich mit Angriffsaufgaben belastet, ebenso

wie der Top-Torschütze der Eisenacher, Matthias Gerlich. Bei beiden scheint sich das

mittlerweile auszuzahlen, denn Gerlich ist für ein Drittel aller Tore des Teams von der

Wartburg verantwortlich, während der pfeilschnelle Meoki Extebeste in in immer

besseren Ansätzen seine Mitspieler in Szene zu setzen weiß.

Insbesondere die beiden Außen Wöhler und Urban profitieren von dem schnellen Spiel des Spaniers, beide

stehen für ein weiteres Drittel der Eisenacher Tore. Und nachdem Jauernik auch den

Routinier Duje Miljak verstärkt mit Abwehraufgaben betraut, setzt sich Alexander Jaul

auf der rechten Rückraumseite immer besser in Szene. Zwar haben die ersten Spiele

einige Lücken im Abwehrverbund aufzeigen können, aber mit Jan Steffen Redwitz

verfügen die Thüringer über einen Klassetorwart, der den gegnerischen Werfern durch

seine bisherigen Leistungen alles abverlangte.

Vergleicht man nun den Saisonstart der Eisenacher mit dem der Wölfe, werden einige

Parallelen offenbar. Beide haben nach einem ersten Auswärtserfolg (Eisenach mit

24:20 in Aue und Rimpar mit 26:22 in Saarlouis) anschließend ihr erstes Heimspiel

verloren, die Thüringer mit 25:28 gegen die starken Nordhorner, und die Un terfranken

gegen die gleichermaßen erfolgreich gestartete Mannschaft aus Hamm mit 24:25.

Beide haben gerade in diesen Heimspielen einige bemerkenswerte Schwächen im

Abwehrverbund gezeigt, dafür aber mit ihren herausragenden Keepern einiges

ausbügeln können. Die Wurfquote gestaltet sich bei beiden Teams nicht zur

allgemeinen Zufriedenheit, mit gemeinsamen 25 Toren im Durchschnitt werden sie

nur dann Erfolgschancen haben, wenn auf Dauer auch die Abwehrarbeit deutlich

verbessert werden kann. Nur eines unterscheidet sie: Eisenach hat das dritte Spiel

dieser Saison in Emsdetten zwar knapp, aber wohl verdient mit 26:27 verloren,

während die Unterfranken erst vor ihrer dritten Auseinandersetzung stehen. Für das

Team von der Wartburg geht es also schon um einiges im Spiel gegen den

Vorjahresvierten, denn eine erneute Heimniederlage würde ihnen den Saisonstart wohl

endgültig vermiesen.

Das Wölfe-Team von Trainer Matthias Obinger wird sich deshalb wohl auf einiges

einstellen müssen. Denn dass die Eisenacher es können, haben sie mit ihrem siebten

Tabellenplatz in der letzten Saison beweisen können. Lange Zeit haben sie auch um

den Aufstieg noch mitgerungen, bis ihnen die Wölfe mit ihrem 25:22-Auswärtssieg in

der Lutherstadt einen dicken Brocken in den Weg rollten. Das werden sie nicht

vergessen haben. So geht Trainer Obinger davon aus, dass die Eisenacher alles in die

Waagschale werfen werden, um den Heimsieg zu sichern. Dafür spricht einiges, denn

der Kader gehört sicher mit zum Feinsten, was die Liga zu bieten hat. Die Favoritenrolle

sieht Obinger deshalb klar bei den Gastgebern: „Gegen Eisenach wird es jede

Mannschaft in der Werner Aßmann-Halle schwer haben, mögen die das erste Spiel

dort auch verloren haben. Deshalb können wir da nur gewinnen. Sie aber müssen

liefern.“