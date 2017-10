2. Badminton-Bundesliga: Aufsteiger Marktheidenfeld ärgert amtierenden Meister

Damit hatten die Gäste wohl kaum gerechnet: der BC Bischmisheim 2 ist amtierender Meister in der 2. Badminton-Bundesliga Süd – und stand bei Aufsteiger Marktheidenfeld am Rande einer Niederlage: die Hausherren führten sogar mit 3:1, mussten sich aber am Ende trotzdem ein bißchen unglücklich mit 3:4 nach dem abschließenden Mixed geschlagen geben.

Nach Sätzen endet die Partie 13:13, der TV Marktheidenfeld hat im gesamten Spielverlauf sogar einen Punkt mehr erzielt als die Gäste (238:237).

Bischmisheim bleibt ungeschlagener Tabellenführer, Marktheidenfeld mit 2:1 Siegen Zweiter.