1,73 Millionen Euro Für den Radverkehr

Ein deutliches Zeichen für den Radverkehr wurde bei den Haushaltsberatungen gesetzt: im nächsten Jahr werden 1,73 Millionen Euro für den Ausbau von Radwegen zur Verfügung stehen. Es gab zahlreiche Anträge, die vor allem auf den Ausbau von Radwegen, sowie auf den Bau von Fahrrad-Garagen und Abstellplätzen abzielten. Kämmerer Robert Scheller hatte all diese Anträge in einem 1,73 Millionen Euro Paket zusammengefasst, das ohne Diskussion Zustimmung fand. Am Dienstag werden den Stadträten im Umwelt – Planungsausschluss die Pläne für die Verbesserungen im Radverkehr vorgestellt.