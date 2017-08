Zwischenfall vor Kickers-Partie – ein Verletzter

Im Vorfeld des Drittligaspiels der Würzburger Kickers gegen Hansa Rostock ereignete sich am frühen Sonntagmorgen in der Würzburger Innenstadt eine körperliche Auseinandersetzung, bei der auch Fans von Hansa Rostock beteiligt waren.

Gegen 04:30 Uhr attackierten offenbar drei Hansa Rostock-Fans einen 27-jährigen Würzburger in der Juliuspromenade mit Schlägen und Tritten. Der Geschädigte wurde mit Verdacht eines Nasenbeinbruches in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. Beim Einschreiten der Polizei, konnten ein 29-Jähriger und ein 27-Jähriger als Tatverdächtige festgenommen werden. Ein dritter Beschuldigter ist momentan noch flüchtig. Die zwei in Gewahrsam genommenen Männer wurden noch am Sonntagmorgen dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete eine Gewahrsamnahme der beiden Personen bis nach Spielende an. Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Insgesamt befanden sich bereits am Samstag, einen Tag vor der Partie, ca. 30 Anhänger von Hansa Rostock im Stadtgebiet. Bisher kam es sonst zu keinen weiteren Vorfällen im Rahmen der Drittligabegegnung.