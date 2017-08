Zwischenfall im Freizeit-Park – Mehrere Kinder verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:45 Uhr, hat ein 21-jähriger …

Disko-Schlägerei in Geiselwind – Mit Bierflasche im Gesicht verletzt In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:45 Uhr, hat ein 21-jähriger …

Am vergangenen Samstag kam es auf der A3 zwischen den Anschlussstellen …

Mehrere Unfälle auf A3 bei Geiselwind – Drei Personen leicht verletzt Am vergangenen Samstag kam es auf der A3 zwischen den Anschlussstellen …

Am Montagmorgen befuhr bei Geißelwind ein offentsichtlich übermüdeter …

Am Steuer eingeschlafen und von der Straße abgekommen Am Montagmorgen befuhr bei Geißelwind ein offentsichtlich übermüdeter …

In der Samstagnacht wurde eine 17-Jährige aus dem Landkreis Kitzingen in der …

17-Jährige versteckt Ecstasy im BH In der Samstagnacht wurde eine 17-Jährige aus dem Landkreis Kitzingen in der …

