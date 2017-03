Zwei versuchte Einbrüche in der Innenstadt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 19:00 und 09:00 Uhr, haben Unbekannte versucht in zwei Bekleidungsgeschäfte einzusteigen. Die Täter wollten jeweils über die Eingangstüre gewaltsam in die beiden Räumlichkeiten am Marktplatz sowie in der Eichhornstraße eindringen, scheiterten jedoch in beiden Fällen mit ihrem Vorhaben. Sie flüchteten anschließend in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden von jeweils 500 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass in beiden Fällen die gleichen Täter am Werk waren.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Diese bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.