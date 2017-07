Zu einer Solidaritätskundgebung für Anna Vita laden ihre Fans am kommenden Samstag ein. Die hat seit 2004 am Dreispartenhaus gewirkt und die Ballettsparte erfolgreich geführt. Die Ballettchefin verlässt das Theater nach dem Ende der nächsten Spielzeit. Mit der Kundgebung soll der Wertschätzung für Anna Vita zum Ausdruck gebracht werden. Das ganze am Samstag, den 8. Juli ab 11 Uhr auf dem Theater-Vorplatz.