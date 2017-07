Zimmerbrand in Volkach – Rauchmelder rettet Leben

Bereits wenige Minuten nach Alarmeingang waren die Feuerwehren Volkach und Astheim vor Ort. Mehrere Trupps gingen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Einer von Ihnen wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Volkach. Aus noch unbekannter Ursache hat am Mittwochnachmittag in der Grabengasse in Volkach im Dachgeschoss eine Matratze sowie weiteres Mobiliar Feuer gefangen. Die vier Hausbewohner, darunter zwei Kinder, wurden durch den Rauchmelder gewarnt und konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.