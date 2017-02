Zeugen für evtl. vertuschten Unfall in Mainbernheim gesucht

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen stellten Polizeibeamte der PI Kitzingen im Goldgrubenweg in Mainbernheim an einem blauen BMW frische Unfallspuren fest. Außerdem waren an dem Fahrzeug die beiden Airbags ausgelöst worden.

Eventuell war der betreffende PKW in einen Unfall verwickelt, der bisher nicht bei der Polizei gemeldet worden war. Zeugen, die diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen in Verbindung zu setzen.

Hinweise zur Täterermittlung bei den ungeklärten Fällen erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321 / 141-0.