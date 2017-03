Würzburger Rugby Klub spielt zuhause gegen Unterföhring

Rugby ist eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt. Über zwei Halbzeiten à 40 Minuten

spielen zwei Teams mit je 15 Spielern auf einem Spielfeld mit nahezu den Maßen eines Fußballfeldes.

Das Ziel ist dabei, den eiförmigen Ball kontrolliert in der gegnerische Malzone am Ende des Feldes

abzulegen. Gelingt dies, so spricht man von einem “Versuch“, der fünf Punkte bringt. Des Weiteren

gibt es verschiedene Arten von Kicks, um weitere Punkte zu erreichen. Der Sport ist geprägt von Körperkraft, die man beispielsweise in Form eines Gedränges, auch Scrum genannt, sieht. Anderseits ist das Spiel sehr dynamisch durch schnelle Passzüge und stürmische Spielzüge.

Das Freundschaftsspiel gegen Unterföhring in der Hinrunde ging 5:5-Unentschieden aus. Es wird folglich ein hart umkämpftes Rugbymatch am Samstag werden.