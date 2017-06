Zehn Tage vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Saison hat der FC Würzburger Kickers Antony Syhre vom VfL Osnabrück an den Dallenberg gelotst. Der 22-Jährige, der 2014 mit dem DFB-Nachwuchs U19-Europameister wurde, erhält bei den Kickers einen Vertrag bis 2019. Kickers-AG-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer: „Anthony ist fußballerisch hervorragend ausgebildet und hat in seiner noch jungen Karriere bereits einiges erlebt“