2. Fußball-Bundesliga:

1. FC Kaiserslautern – Würzburger Kickers 1:0 (0:0).

Die Würzburger Kickers müssen sich auf dem Betzenberg geschlagen geben. Den Siegtreffer erzielte Glatzel in der 81. Spielminute. Die letzte Saisonniederlage kassierten die Rothosen am 30. Oktober in Hannover. Es folgten 2 Siege und 5 Unentschieden.

Am 11.02. empfangen die Würzburger Kickers den 1. FC Heidenheim in der Flyeralarm-Arena, Anpfiff ist um 13.00 Uhr.