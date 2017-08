Würzburger Kickers: Testspiel gegen FSV Mainz 05

Die Würzburger Kickers empfangen Erstligist FSV Mainz 05 am 1. September in der FLYERALARM Arena zum Testspiel

Kartenvorverkauf beginnt am 21. August 2017

Kartenvorverkauf beginnt am 21. August 2017

Der FC Würzburger Kickers nutzt die Länderspielpause Ende August/Anfang September für ein Testspiel gegen den FSV Mainz 05. Die Rothosen empfangen den Erstligisten am Freitag, 1. September 2017, in der FLYERALARM Arena. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr.

„Wir freuen uns sehr, einen solch prominenten Gegner gefunden zu haben“, sagt Kickers-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer: „Ursprünglich hatten wir ja unser Pokalspiel gegen Bremen unter das Motto ,50 Jahre Kickers-Stadion am Dallenberg‘ stellen wollen, was aufgrund des Umzuges nach Offenbach leider nicht möglich war. Das wollen wir jetzt gegen Mainz nachholen und unseren Fans mit diesem Spiel Danke für ihre Treue sagen. Entsprechend attraktiv haben wir die Eintrittspreise gestaltet, vor allem unsere Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber kommen in den Genuss von Preisvorteilen.“

Für die Nullfünfer ist es nicht die erste Partie am Dallenberg. Im WM-Sommer 2006 war das Team aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt bereits schon einmal Gast für ein Freundschaftsspiel. Die Schützlinge des damaligen FSV-Trainers Jürgen Klopp setzten sich seinerzeit mit 2:0 gegen die noch in der Landesliga beheimateten Rothosen durch.

Beim Test gegen den FSV Mainz 05 gilt in der FLYERALARM Arena freie Platzwahl – sowohl auf den Stehrängen als auch für Sitzplätze auf der überdachten Haupttribüne. Der Preis für einen Stehplatz beträgt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder zwischen 7 und 14 Jahren zahlen 5 Euro. Sitzplätze kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Ermäßigungsberechtigt sind dabei Dauerkarten-Inhaber, Schüler, Studenten, Rentner, Vereinsmitglieder und Behinderte (ab einem Behinderungsgrad von 50%).

Quelle: Würzburger Kickers