Würzburger Kickers testen zuhause gegen FSV Frankfurt und im Trainingslager gegen Gladbach

Der FC Würzburger Kickers wird während seines elftägigen Wintertrainingslagers im spanischen Marbella (8. bis 19. Januar 2017) ein Vorbereitungsspiel gegen Erstligist Borussia Mönchengladbach bestreiten.

Die Testpartie findet am Dienstag, 10. Januar 2017, um 14 Uhr statt. Austragungsort ist aller Voraussicht nach das Marbella Football Center (San Pedro de Alcántara). Aktuell sind noch zwei weitere Vorbereitungsspiele während des Aufenthalts in Spanien geplant, Gegner und Termine werden zeitnah bekannt gegeben.

Vor dem Start ins Trainingslager bestreiten die Rothosen am Samstag, 7. Januar 2017, um 16 Uhr noch ein Testspiel gegen Drittligist FSV Frankfurt in der FLYERALARM Arena. Tickets zum Preis von fünf Euro gibt es ausschließlich an den Tageskassen, die um 15 Uhr öffnen. Dauerkarten-Besitzer und Vereinsmitglieder zahlen nur drei Euro. Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen sind frei! In der FLYERALARM Arena gilt gegen den FSV Frankfurt freie Platzwahl, neben der überdachten Haupttribüne ist auch Block 1 geöffnet.

Nach der Rückkehr aus Marbella testen die Mainfranken am Samstag, 21. Januar 2017 um 14 Uhr beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Trainingsauftakt bei den Rothosen ist am 2. Januar 2017. Die Würzburger starten am Samstag, 28. Januar 2017, um 13 Uhr mit dem Heimspiel gegen Zweitliga-Tabellenführer Eintracht Braunschweig in die zweite Halbserie.