Würzburger Kickers terminieren zwei Vorbereitungsspiele gegen Drittligisten im Januar

Der FC Würzburger Kickers hat zwei Testspieltermine in der Vorbereitung auf die am 28. Januar 2017 mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (13 Uhr, FLYERALARM Arena) beginnende zweite Halbserie in der 2. Liga terminiert: einen Tag vor dem Start ins Trainingslager nach Spanien bestreitet das Team von Cheftrainer Bernd Hollerbach am Samstag, 7. Januar 2017, um 16 Uhr in der FLYERALARM Arena ein Match gegen Drittligist FSV Frankfurt.

Außerdem wurde ein Vorbereitungsspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden vereinbart. Dieses findet am Samstag, 21. Januar 2017, um 14 Uhr beim Drittligisten in der BRITA-Arena statt. Tickets für beide Partien wird es ausschließlich an den Tageskassen geben.

Vom 8. bis 19. Januar 2017 bereiten sich die Rothosen im spanischen Marbella vor, auch dort sind drei Testspiele geplant, Gegner und Termine teilen wir Ihnen zeitnah mit.