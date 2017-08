Würzburger Kickers: Rothosen verlieren in Magdeburg

3. Liga // Spieltag 4:

Magdeburg – Würzburger Kickers 2:1

In der dritten Liga müssen die Würzburger Kickers ihre zweite Saisonniederlage hinnehmen. Das Team von Trainer Stephan Schmidt verliert in Magdeburg 1:2.

Den Hausherren gelangen zwei schnelle Treffer: In Minute 7 erzielt Schwede nach einem Abwehrfehler das 1:0. Der ehemalige Würzburger Weil erhöht mit seinem Elfmetertor in Minut 10 auf 2:0. Bytyqi verkürzt in der 80. auf auf 2:1.

Die Würzbuger Kickers stehen in Liga 3 – mit 2 Punkten – auf Rang 15.