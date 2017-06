Würzburger Kickers: Rothosen holen Jannis Nikolaou

Kickers verpflichten Jannis Nikolaou von Rot-Weiß Erfurt

Der 23 Jahre alte Defensivspieler, der seine Jugend beim 1. FC Köln verbrachte, stand für die Erfurter in den vergangenen beiden Drittliga-Spielzeiten insgesamt 63 Mal auf dem Feld

Nach Florian Kohls (Hertha BSC) hat der FC Würzburger Kickers an diesem Samstag mit Jannis Nikolaou noch einen weiteren Akteur verpflichtet. Der Defensivspieler ist der elfte Neuzugang bei den Rothosen. Nikolaou kommt vom Drittligisten Rot-Weiß Erfurt an den Dallenberg und erhält bei den Kickers einen Zweijahresvertrag.

Nach seinen fußballerischen Anfängen beim TB Witterschlick und dem VfL Rheinbach wechselte der gebürtige Bonner zunächst zum Bonner SC. Im Alter von zwölf Jahren zog es ihn im WM-Sommer 2006 schließlich ins Nachwuchsprogramm des 1. FC Köln. Für den „Effzeh“ absolvierte der Deutsch-Grieche insgesamt 61 Partien in der A- und B-Junioren-Bundesliga West (fünf Tore). Anschließend verbrachte er drei Spielzeiten beim 1. FC Köln II und lief in dieser Zeit 92 Mal in der Regionalliga West auf. Im Sommer 2015 entschied sich der Defensivspieler für einen Wechsel zu Rot-Weiß Erfurt.

Nach 29 Partien für die Thüringer in seiner ersten Drittliga-Spielzeit war Nikolaou in der jetzt zu Ende gegangenen Drittliga-Saison 34 Mal im Einsatz und aus der Erfurter Startformation nicht wegzudenken. Einmal fehlte er krankheitsbedingt, ansonsten stand er lediglich aufgrund von Gelbsperren nicht zur Verfügung. Zudem sorgte der 1,87 Meter große Defensivmann mit seinem 1:0-Siegtreffer im Pokalfinale gegen Wacker Nordhausen dafür, dass Rot-Weiß Erfurt erstmals seit 2009 wieder den Landespokal gewinnen und sich damit für die erste Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs qualifizieren konnte.

„Jannis ist unheimlich robust im Zweikampf und arbeitet extrem leidenschaftlich gegen den Ball. Er kennt keine Scheu, ist sehr präsent und in der Defensive auf allen Positionen einsetzbar“, sagt Kickers-AG-Vorstandsvorsitzend er Daniel Sauer: „Dass er beim 1. FC Köln hervorragend ausgebildet worden ist, versteht sich von selbst. Es freut uns sehr, dass sich Jannis nach sehr intensiven Gesprächen nun für die Kickers entschieden hat.“

Quelle: Würzburger Kickers