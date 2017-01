Würzburger Kickers mit Testspielsieg

Testspiel: Royal Excel Mouscron – Würzburger Kickers 0:3

Den Würzburger Kickers gelingt der erste Testspielsieg in Spanien: die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach schlägt den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron verdient 3:0. Im ersten Vorbereitungsspiel musste sich der Zweitligist gegen Gladbach 0:2 geschlagen geben.

In den ersten 45 Minuten stand es 0:0 Unentschieden. Im zweiten Durchgang erhöhten die Kickers das Tempo. Ein Elfmeter in Minute 64 brachte durch Benatelli die 1:0 Führung. 7 Minuten später klingelte es erneut im belgischen Gehäuse – Traut erzielt das 2:0. In der 78. ist der Deckel auf dem Spiel – erneut ist Sascha Traut der Torschütze. Die Würzburger Kickers schlagen Mouscron 3:0.

Am Montag folgt unter der spanischen Sonne das nächste Testspiel – das Rothosenteam trifft dann auf den FC Vaduz aus Liechtenstein.