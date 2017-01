Testspielsieg:

SV Wehen Wiesbaden – Würzburger Kickers 0:1

Die Würzburger Kickers setzen sich beim Drittligisten Wehen Wiesbaden mit 1:0 durch. Den Siegtreffer erzielt Marco Königs in der der 88. Spielminute. Am 28. Januar geht es für Würzburg in der 2. Fußball-Bundesliga wieder los: zum Rückrundenstart ist Tabellenführer Eintracht Braunschweig zu Gast in der Flyeralarm-Arena.