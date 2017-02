Würzburger Frühjahrsvolksfest vom 25.03.-09.04.2017 – Teilsperrung der Talavera

In gut sechs Wochen startet die Volksfestsaison in Bayern mit dem Würzburger Frühjahrsvolksfest. Vom 25.03.-09.04.2017 sorgen 16 Tage lang rund 50 Schaustellergeschäfte sowie das Festzelt der Festwirtsfamilie Hahn für reichlich Volksfeststimmung und gute Laune auf der Talavera. Das Frühjahrsvolksfest startet am 25.03.2017 ab 14.00 Uhr mit der 99 Cent-Runde an allen Fahr – und Belustigungsgeschäften für eine Stunde. Um 16.00 Uhr wird das erste Fass Frühjahrsbier von Oberbürgermeister Christian Schuchardt angestochen. Jeweils mittwochs ab 14.00 Uhr ist Familientag mit halben Fahr- und Eintrittspreisen sowie Sonderangeboten an allen anderen Geschäften. Am Freitag, den 31.03.2017 um 22.00 Uhr kann man auf dem Festplatz das Feuerwerk bestaunen.

Der Aufbau des Festzeltes beginnt am 03.03.2017. Ab diesem Zeitpunkt wird der Parkplatz auf der Talavera teilweise gesperrt.