Am Montag den 27. März findet der zweite Termin der Vortrags- und Gesprächsreihe „Woran glauben?“ im Foyer des Mainfranken Theaters statt. Referent ist Dr. Martin Kirschner, Professor für Theologie in den Transformationsprozessen der Gegenwart an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. In seinem Vortrag geht er der Frage nach, woran man eigentlich glaubt, wenn man an Gott glaubt. Der Vortrag geht von 19 bis 23 Uhr und kostet 7 Euro (5 Euro ermäßigt).