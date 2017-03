Windhose fegt durch Kürnach- keine Verletzten

KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG. Ein schadensträchtiges offenbar sehr lokal begrenztes Wetterphänomen beschäftigte die Einsatzkräfte in Kürnach. Eine starke Windböe beschädigte u.a. mehrere Hausdächer. Die örtlichen Landkreisfeuerwehren sind seit ca. 17 Uhr im Einsatz. Der Landrat hat den Katastrophenfall ausgerufen.. Verletzt wurde dem Sachstand nach niemand.



Kurz nach 17.00 Uhr erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf eines Zeugen. Er gab an, dass das Dach einer Halle aufgrund starken Windes abgedeckt worden wäre. Unverzüglich alarmierte die Polizei die Integrierte Leitstelle und mehrere Streifen, die örtlichen Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten aus.



Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es vermutlich eine lokal begrenzte Windböe war, die in einer Schneise bei rundr zwanzig (hauptsächlich den älteren) Wohnhäusern Schäden an den Dächern verursachte. Außerdem wurden zwei größere Bäume entwurzelt und fielen auf die Prosselsheimer Straße.



Glücklicherweise wurde dem Sachstand nach niemand verletzt. Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht abschätzbar.