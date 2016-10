Wichtige Hinweise zum Spiel: Würzburger Kickers gegen Karlsruher SC

* Organisatorische Hinweise zum Heimspiel gegen den Karlsruher SC

* Kickers rechnen mit ausverkaufter FLYERALARM Arena

* Restkarten gibt es noch ab 16.30 Uhr an den Tageskassen

* Kickers raten zur frühzeitigen Anreise und Nutzung des ÖPNV

* FLYERALARM Arena öffnet um 16.30 Uhr

Für das Heimspiel des FC Würzburger Kickers an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) gegen den Karlsruher SC sind nur noch wenige Restkarten an den bekannten Vorverkaufsstellen und im Online-Ticket-Shop zu haben. Die Rothosen rechnen mit einer ausverkauften FLYERALARM Arena. Die Tageskassen für Heim- und Gästebereich öffnen am Freitag bereits um 16.30 Uhr. Aufgrund der Tatsache, dass am gleichen Abend beinahe zeitgleich auch s.Oliver Würzburg sein Basketball-Bundesliga-Heimspie l gegen Frankfurt austrägt, wird es vor allem hinsichtlich der Parkmöglichkeiten zu großen Engpässen kommen. Entsprechend kontrolliert der städtische Ordnungsdienst aus Sicherheitsgründen auch weiträumig das Gebiet rund um die beiden Spielstätten.

Deshalb bitten die Kickers alle Zuschauer, unbedingt den Öffentlichen Personennahverkehr (ÜPNV) zu nutzen oder auf die Parkplätze auf der Talavera, am Viehmarkt-Platz und die der Main-Post (Berner Straße 2) auszuweichen. Die Eintrittskarte gilt drei Stunden vor und drei Stunden nach dem Spiel als Fahrschein im VVM-Gebiet.

Der FC Würzburger Kickers weist alle Besucher der FLYERALARM Arena ausdrücklich darauf hin, aufgrund des großen Zuschauerandrangs unbedingt frühzeitig anzureisen. Denn an allen Eingängen werden verstärkte Sicherheits- und Taschenkontrollen durchgeführt, aufgrund der als Sicherheitsspiel eingestuften Partie werden an den Einlässen auch diesmal wieder speziell ausgebildete Hunde eingesetzt. Es ist nicht gestattet, Kinderwägen oder Rollatoren mit ins Stadion zu nehmen. Für große Taschen und Motorradhelme sind die Abgabemöglichkeiten beschränkt. Diese Gegenstände sollten erst gar nicht mitgeführt werden.

Die Kickers weisen zudem darauf hin, dass Fans des Karlsruher SC, die entsprechend mit Fan-Utensilien ausgestattet sind und Karten für die Heim-Blöcke 1 und 2 besitzen, entsprechend der Ticket-AGB keinen Einlass in diese Bereiche erhalten.

Die Polizei wird über die aktuelle Lage rund um An- und Abreise wieder auf ihren Social-Media-Kanälen twitter (@PolizeiUFR; @bpol_by) und facebook (www.facebook.com/PolizeiUnterfranken/) informieren.

Quelle: Würzburger Kickers