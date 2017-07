Wer saß am Steuer – Neue Erkenntnisse verdächtigen Minderjährige

Es war vor gut einem Monat. In Maibach, einem Ortsteil von Poppenhausen im Landkreis Schweinfurt kommt eine 76-Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Ein Radlader will nach links abbiegen, übersieht die Radfahrerin und ihren Lebensgefährten. Der kann noch rechtzeitig ausweichen, doch für die Seniorin kommt jede Hilfe zu spät. Sie verstirbt noch an der Unfallstelle. Ein 47-Jähriger hatte damals angegeben, Fahrer des Radladers zu sein. Das war er jedoch wohl nicht. Die Ermittlungen der Polizei haben das ergeben.