Die aktuelle fränkische Weinkönigin Christina Schneider will bei der Wahl zur deutschen Weinkönigin unter die Top 6 kommen. Nachdem ihre fränkische Vorgängerin im letzten Jahr den Einzug ins Finale verpasst hatte, nimmt sie sich viel vor. Die Psychologiestudentin hat mit ihrem Trainer viel gearbeitet und unter anderem auch ihr Englisch weiter verbessert.

13 Kandidatinnen aus ganz Deutschland treten am 24. September in Mainz zur Wahl an. 6 davon schaffen den Eintritt ins Finale, das am 30. September live ab 20:15 im Südwest-Fernsehen mitverfolgt werden kann.