Vor Gericht: Vergewaltigung einer 17-Jährigen am Heuchelhof

Zwei 21-Jährige stehen ab heute vor Gericht. Sie sollen ein 17-jähriges Mädchen Mitte April festgehalten und vergewaltigt haben. Die 17-jährige, die seitdem unter Betreuung steht und in einer Wohngruppe lebt, fuhr mit den beiden Männern mit einem Taxi zu einer Wohnung am Heuchelhof. Dort sollen die beiden sie dann mehrfach vergewaltigt haben. Als dem Mädchen schließlich die Flucht gelang, folgten ihr die beiden mutmaßlichen Täter bis in eine Straßenbahn. Dort bat sie einen Zeugen um Hilfe. Die Polizei konnte die Männer noch vor Ort festnehmen. Seither befinden sich die Männer in U-Haft.