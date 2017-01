WÜRZBURG/ Unterdürrbach

Am vergangenem Wochenende brach ein bislang unbekannter Täter in einen Imbiss in der Alfred-Nobel-Straße ein und erbeutete Lebensmittel im Wert von 50 Euro. Zudem hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag 19:00 Uhr und Montag 8:30.

Die weiteren Ermittlungen führt die Würzburger Kripo und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Breich des Imbisses gemacht haben, sich unter Tel. 0931/ 457-1732 zu melden.