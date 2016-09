Vollsperrung der A3: Brückenabbrucharbeiten bei Marktheidenfeld

Vom Samstag den 24.09.2016 gegen 19 Uhr auf den darauffolgenden Sonntag um 8 Uhr wird die A3 von der Anschlussstelle Marktheidenfeld bis zur Anschlussstelle Rohrbrunn komplett gesperrt. Einhergehend mit dem 6-spurigen Ausbau der A3 bei Marktheidenfeld werden 2 Brückenbauwerke abgerissen, die bereits durch Neubauen ersetzt worden sind. In Fahrtrichtung Frankfurt wird der Verkehr erst über ein Provisorium und dann über die Bedarfsumleitung U 40 zur Anschlussstelle Rohrbrunn geführt. In der Gegenrichtung wird der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg über die Bedarfsumleitung U 85 umgeleitet. Aufgrund der gesperrten Anschlussstelle Marktheidenfeld wird der Verkehr über die Umleitung U 1 bis zur Anschlussstelle Wertheim/Lengfurt geführt und an dieser Stelle wieder auf die A3 geleitet.