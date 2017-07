Volles Haus in der Kurstadt – 67. Rakoczy Fest in Bad Kissingen

Ob Otto von Bismarck, Balthasar Neumann, König Ludwig II oder Kaiserin Sissi – sie alle gaben sich beim 67. Rakoczy-Fest in Bad Kissingen die Ehre. Mit ihren authentischen Kostümen erweckten die Kaiser, Könige und Fürsten die Stadtgeschichte Bad Kissingens wieder zum Leben. Der Festzug war auch in diesem Jahr das große Highlight. Aber auch die Innenstadt und an der Medienbühne am Saaleufer hat am Wochenende die Stimmung gekocht. Traditionsgemäß waren wir von TV Touring auf der Medienwiese wieder mit dabei.