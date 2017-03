Am Freitag, zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr, versuchte ein Unbekannter gewaltsam in ein Haus am Kirchplatz einzusteigen. Er scheiterte jedoch an der Zugangstür zum Gebäude und flüchtete anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.