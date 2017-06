In der Nacht von Freitag auf Samstag, wurde in der Nikolaushöhe ein silberner Ford, Focus von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der geparkte Ford wurde hierbei an der Fahrzeugfront beschädigt. Am geschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.