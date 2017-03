In Gemünden kommt es im Zeitraum zwischen Samstag 14.00 Uhr und Montag 6.00 Uhr aufgrund von Abbrucharbeiten an der bestehenden Mainbrücke zu Verkehrsbeschränkungen. Die Fußgängerzone in der Scherenbergstraße wird in dem genannten Zeitraum aufgehoben. Die B26 wird im Bereich Kreuzung Scherenbergstraße bis zum Kreisverkehr Höhe Frankfurter Straße vollständig gesperrt. Zudem wird in der Scherenbergstraße ein absolutes Halteverbot und eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h angeordnet.