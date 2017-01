Veranstaltungstipp: Mainfranken singt mit Scotty Riggins

Freunde des gepflegten Gesangs aufgepasst: Wer schon immer einmal unverbindlich in einem Chor singen wollte, hat nun die Chance dazu. Denn am Montag, den 16. Januar kommt es im Cinworld Mainfrankenpark zur Premire vom „Mainfranken singt mit Scotty Riggins“. Die Veranstaltung gleicht den beliebten Formaten „Rudelsingen“ und „Wirtshaussingen“. Hier nehmen die Gäste im Kinosaal platz und singen zusammen unter musikalischer Begleitung von Scotty Riggins. Gesungen werden bekannte Hits, die auf die Leinwand projeziert werden. Los geht es am Montag um 19:30 Uhr. Karten gibt es für 8 Euro im Vorverkauf an den Cineworld-Ticketkassen oder im Internet unter www.cineworld-main.de .